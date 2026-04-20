ЦИК публикува междинните резултати от секционните избирателни комисии в чужбина, видя Burgas24.bg.

Обработени са 95,74% от протоколите извън граница.

Най-много гласове отново има "Прогресивна България" – 38,43%. Убедително на второ място е ПП-ДБ – 22,25%, а Топ 3 допълват от ДПС-НН с 8,66%.

ГЕРБ-СДС са едва на шесто място с 4,62%, като коалицията на Бойко Борисов бива изпреварена дори от "Величие" (5,71%) и "Възраждане" (5,16%).