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|Ðàäåâ ïîèñêà îñòàâêàòà íà ïðåìèåðà è ãëàâíèÿ ïðîêóðîð
Äúðæàâíèÿò ãëàâà îòïðàâè èñêàíåòî íà èçâúíðåäíî îáðúùåíèå êúì íàöèÿòà îò "Äîíäóêîâ" 2.
Â÷åðàøíèÿò äåí áå áåëÿçàí îò ìàñîâè ïðîòåñòè ñ èñêàíå çà îñòàâêà íà ïðàâèòåëñòâîòî è ãëàâíèÿ ïðîêóðîð. Ðåøåíèåòî íà óïðàâëÿâàùèòå äà îðãàíèçèðàò ìèòèíã â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò áå ïðîâîêàöèÿ ñðåùó ãðàæäàíñêèÿ ìèð.
Ãíåâúò å äúëáîê, òðóïàí å ñ ãîäèíè, íå ìîæå äà ñå ïîòèñêà ñúñ ñòðàõ, çàÿâè äúðæàâíèÿò ãëàâà. Òîé îáÿñíè, ÷å áúëãàðèòå ñà âúñòàíàëè ñðåùó êîðóïöèÿòà, âñÿâàíåòî íà ñòðàõ, ïðîêóðîðñêèÿ ðåêåò è áåçäåéñòâèåòî ñïðÿìî ãðàáåæèòå, ïîãàçâàíåòî íà ïðåçóìïöèÿòà çà íåâèíîâíîñò, çàãëóøàâàíåòî íà ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî.
Ðàäåâ îïðåäåëè ðåøåíèåòî íà óïðàâëÿâàùèòå äà îðãàíèçèðàò ñâîé ïàðòèåí ìèòèíã â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò äî íåäîâîëíèòå îò âëàñòòà ãðàæäàíè "öåëåíàñî÷åíà è íåäîïóñòèìà ïðîâîêàöèÿ êúì ãðàæäàíñêèÿ ìèð".
"Ñåãà, êîãàòî áúëãàðèòå ñà íà ïëîùàäà, Åâðîïà íÿìà ïðàâî äà ãëåäà Áúëãàðèÿ ñ øèðîêî çàòâîðåíè î÷è. Ñúþçúò èìà íóæäà îò äåìîêðàòè÷íà Áúëãàðèÿ - Áúëãàðèÿ íà çàêîíà, íà ïðèíöèïèòå è ïðàâèëàòà, êàòåãîðè÷åí áå äúðæàâíèÿò ãëàâà. Â÷åðàøíèÿò äåí áå áåëÿçàí îò ìàñîâè ïðîòåñòè ñ èñêàíèÿ çà îñòàâêà íà ïðàâèòåëñòâîòî è ãëàâíèÿ ïðîêóðîð".
Ðåøåíèåòî íà óïðàâëÿâàùàòà ïàðòèÿ äà îðãàíèçèðà ìèòèíã â ñâîÿ ïîäêðåïà â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò äî ãðàæäàíñêè
Ðàäåâ ïðèçîâà îðãàíèòå íà ðåäà äà ñå ïðèäúðæàò êúì çàêîíà.
"Óáåäåí ñúì, ÷å ïîëèöàèòå è æàíäàðìåðèñòèòå çàíàïðåä íÿìà äà äîïóñêàò äà áúäàò èçïîëçâàíè ñðåùó ñâîèòå áðàòÿ è ñåñòðè", êàçà òîé.
Íî ïðèçîâà è ïðîòåñòèðàùèòå äà èçáåãíàò íàñèëèå è äà íå ñå ïîääàâàò íà ïðîâîêàöèè.
"Ïðîâîêàöèÿòà íå å ëèöåòî íà ìèðíèÿ ïðîòåñò, à õèëÿäèòå áúëãàðè, êîèòî äíåñ îòñòîÿâàò ëèöåòî íà ïðàâîâàòà äúðæàâà è áúäåùåòî íà Áúëãàðèÿ. Ñèëàòà å â èñòèíàòà, íåïðåêëîííîñòòà è åäèíåíèåòî", çàâúðøè Ðàäåâ
Êîìåíòàðè (18)
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Ïðîòåñòèðàùèòå äîñòèãíàõà äî ïëàæ "Ðîñåíåö"
15:10 / 11.07.2020
Äîãàí è Ïååâñêè: Íÿìà íóæäà äà íè ïàçè ñëóæáà êàòî ÍÑÎ
14:45 / 11.07.2020
Ìàðèíîâ: Ïî èñêàíå íà ïðåìèåðà ùå ïîèñêàì îñòàâêàòà íà øåôà íà ïî...
14:15 / 11.07.2020
Ãëàâñåêúò íà ÌÂÐ: Èìà ïëàòåíè ïðîâîêàòîðè íà ïðîòåñòèòå
14:15 / 11.07.2020
Áîðèñîâ: Íàñòîÿâàì îõðàíàòà íà Äîãàí è Ïååâñêè äà áúäå ñâàëåíà
14:02 / 11.07.2020
Íàïðåæåíèå â "Ðîñåíåö", ïðîòåñòèðàùè âëÿçîõà â ñáëúñúê ñ ïîëèöèÿò...
13:24 / 11.07.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ñòîòèöè ëåêàðè ñå âäèãàò íà áóíò ñðåùó äîö. Ìàíãúðîâ
21:03 / 09.07.2020
Îôèöèàëíî: Âèæòå êîè ìåðêè âúðíàõà ó íàñ è îòêîãà âëèçàò â ñèëà!
12:16 / 09.07.2020
Ãåøåâ çà Õðèñòî Èâàíîâ: Òîâà ëèöå ñ ãóìåíàòà ëîäêà íå ìå èíòåðåñóâà
12:52 / 09.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà