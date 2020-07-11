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Ðàäåâ ïîèñêà îñòàâêàòà íà ïðåìèåðà è ãëàâíèÿ ïðîêóðîð
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 15:57 / 11.07.2020Êîìåíòàðè (18)139
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Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ äíåñ ïîèñêà íåçàáàâíî îñòàâêèòå íà ïðàâèòåëñòâîòî íà Áîéêî Áîðèñîâ è íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð Èâàí Ãåøåâ.

Äúðæàâíèÿò ãëàâà îòïðàâè èñêàíåòî íà èçâúíðåäíî îáðúùåíèå êúì íàöèÿòà îò "Äîíäóêîâ" 2.

Â÷åðàøíèÿò äåí áå áåëÿçàí îò ìàñîâè ïðîòåñòè ñ èñêàíå çà îñòàâêà íà ïðàâèòåëñòâîòî è ãëàâíèÿ ïðîêóðîð. Ðåøåíèåòî íà óïðàâëÿâàùèòå äà îðãàíèçèðàò ìèòèíã â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò áå ïðîâîêàöèÿ ñðåùó ãðàæäàíñêèÿ ìèð. 

Ãíåâúò å äúëáîê, òðóïàí å ñ ãîäèíè, íå ìîæå äà ñå ïîòèñêà ñúñ ñòðàõ, çàÿâè äúðæàâíèÿò ãëàâà. Òîé îáÿñíè, ÷å áúëãàðèòå ñà âúñòàíàëè ñðåùó êîðóïöèÿòà, âñÿâàíåòî íà ñòðàõ, ïðîêóðîðñêèÿ ðåêåò è áåçäåéñòâèåòî ñïðÿìî ãðàáåæèòå, ïîãàçâàíåòî íà ïðåçóìïöèÿòà çà íåâèíîâíîñò, çàãëóøàâàíåòî íà ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî.

Ðàäåâ îïðåäåëè ðåøåíèåòî íà óïðàâëÿâàùèòå äà îðãàíèçèðàò ñâîé ïàðòèåí ìèòèíã â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò äî íåäîâîëíèòå îò âëàñòòà ãðàæäàíè "öåëåíàñî÷åíà è íåäîïóñòèìà ïðîâîêàöèÿ êúì ãðàæäàíñêèÿ ìèð".

"Ñåãà, êîãàòî áúëãàðèòå ñà íà ïëîùàäà, Åâðîïà íÿìà ïðàâî äà ãëåäà Áúëãàðèÿ ñ øèðîêî çàòâîðåíè î÷è. Ñúþçúò èìà íóæäà îò äåìîêðàòè÷íà Áúëãàðèÿ - Áúëãàðèÿ íà çàêîíà, íà ïðèíöèïèòå è ïðàâèëàòà, êàòåãîðè÷åí áå äúðæàâíèÿò ãëàâà. Â÷åðàøíèÿò äåí áå áåëÿçàí îò ìàñîâè ïðîòåñòè ñ èñêàíèÿ çà îñòàâêà íà ïðàâèòåëñòâîòî è ãëàâíèÿ ïðîêóðîð".

Ðåøåíèåòî íà óïðàâëÿâàùàòà ïàðòèÿ äà îðãàíèçèðà ìèòèíã â ñâîÿ ïîäêðåïà â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò äî ãðàæäàíñêè
ÿ ïðîòåñò è ïî ñúùîòî âðåìå, áå öåëåíàñî÷åíà è íåäîïóñòèìà ïðîâîêàöèÿ êúì ãðàæäàíñêèÿ ìèð, çàÿâè äúðæàâíèÿò ãëàâà è íàïîìíè, ÷å ñå å ñòèãíàëî äî ñáëúñúöè ìåæäó ïðîòåñòèðàùèòå è îðãàíèòå íà ðåäà.

Ðàäåâ ïðèçîâà îðãàíèòå íà ðåäà äà ñå ïðèäúðæàò êúì çàêîíà.

"Óáåäåí ñúì, ÷å ïîëèöàèòå è æàíäàðìåðèñòèòå çàíàïðåä íÿìà äà äîïóñêàò äà áúäàò èçïîëçâàíè ñðåùó ñâîèòå áðàòÿ è ñåñòðè", êàçà òîé.

Íî ïðèçîâà è ïðîòåñòèðàùèòå äà èçáåãíàò íàñèëèå è äà íå ñå ïîääàâàò íà ïðîâîêàöèè.

"Ïðîâîêàöèÿòà íå å ëèöåòî íà ìèðíèÿ ïðîòåñò, à õèëÿäèòå áúëãàðè, êîèòî äíåñ îòñòîÿâàò ëèöåòî íà ïðàâîâàòà äúðæàâà è áúäåùåòî íà Áúëãàðèÿ. Ñèëàòà å â èñòèíàòà, íåïðåêëîííîñòòà è åäèíåíèåòî", çàâúðøè Ðàäåâ








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Íàïèñàíè ðå÷è, îáùè ïðèêàçêè, èãðà ñúñ ñòðàõîâåòå íà õîðàòà, îòêðèòà ìàíèïóëàöèÿ, çàùî íå ïîåõòå îòãîâîðíîñò çà ðàçñëåäâàíåòî ñðåùó Âàøàòà ñúïðóãà, ñðåùó ïðåçèäåíòñêèÿ Âè ñåêðåòàð è ñðåùó Âàøèÿ ïðåçèäåíòñêè ñúâåòíèê. Ùîì èìà òàêèâà ëè÷íîñòè â åêèïà Âè, òîâà êàêâî ãîâîðè çà Âàñ? Çàùî íå âçåõòå îòíîøåíèå çà äîêóìåíòèòå, ñúäúðæàùè êëàñèôèöèðàíà èíôîðìàöèÿ, èççåòè îò ïðåçèäåíñòâîòî. Çà òîâà ëè èñêàòå îñòàâêàòà íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð? À íà ïðåìèåðà, çàùî? Çàùîòî äîêàòî çîâåòå çà äúðæàâåí ïðåâðàò è íàãíåòÿâàòå íàïðåæåíèå, â÷åðà Áúëãàðèÿ âëåçíà â Áàíêîâèÿ ñúþç ëè?
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Òÿ Åâðîïà â÷åðà íàìåêíà ñ êîé å. À áúëãàðñêèÿ íàðîä èçáèðà íà èçáîðè. Íèùî íå êàçà çà â÷åðàøíîòî ñúáèòèå çà Áúëãàðèÿ ,íî ñè ïðîäúëæàâàø ïî ñõåìàòà íà Áîæêîâ. Äîëíè êðåìúëñêè ëàéíà. Ïîëèòè÷åñêè òðóï. Îñòàâêà ñè ïîäàé è òè ,áúëãàðñêèÿ íàðîä è òåá íå òå èñêà. Ïîäëîãà Êðåìúëñêà.
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Ïðîòåñòèðàùèòå äîñòèãíàõà äî ïëàæ "Ðîñåíåö"
15:10 / 11.07.2020
Äîãàí è Ïååâñêè: Íÿìà íóæäà äà íè ïàçè ñëóæáà êàòî ÍÑÎ
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Áîðèñîâ: Íàñòîÿâàì îõðàíàòà íà Äîãàí è Ïååâñêè äà áúäå ñâàëåíà
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Íàïðåæåíèå â "Ðîñåíåö", ïðîòåñòèðàùè âëÿçîõà â ñáëúñúê ñ ïîëèöèÿò...
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Âèæ îùå:
Ñòîòèöè ëåêàðè ñå âäèãàò íà áóíò ñðåùó äîö. Ìàíãúðîâ
21:03 / 09.07.2020
Îôèöèàëíî: Âèæòå êîè ìåðêè âúðíàõà ó íàñ è îòêîãà âëèçàò â ñèëà!
12:16 / 09.07.2020
Ä-ð Ñèáèëà Ìàðèíîâà çà Ìàíãúðîâ: Íå ìîãà äà ãî íàðåêà ëåêàð, íàãúë å, îáèæäà è ëúæå!
14:13 / 09.07.2020
Ñèìåîíîâ: Çàòâàðÿìå ñòàäèîíèòå è äèñêîòåêèòå, òðÿáâà äà ñå ïðåêðàòè òàçè àíàðõèÿ
12:01 / 09.07.2020
Ïåòèìà ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñêî! Âèæòå ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà çàðàçàòà ïî îáëàñòè!
09:23 / 10.07.2020
Ãåøåâ çà Õðèñòî Èâàíîâ: Òîâà ëèöå ñ ãóìåíàòà ëîäêà íå ìå èíòåðåñóâà
12:52 / 09.07.2020
Ìàíãúðîâ: Àêî ìîæåõà äà íàïðàâÿò 1 000 000 òåñòà, ùÿõà äà îòêðèÿò 56 000 çàðàçåíè
12:15 / 09.07.2020
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