Румен Радев ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вия парламент - на 16 януари от 10.00 часа, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Папката ще бъде дадена на представители на "Алианс за права и свободи".
Дотук се стигна след като в началото на седмицата ГЕРБ-СДС върна нереализиран първия мандат, а вчера ПП-ДБ също получиха и върнаха веднага неизпълнен втория мандат.
Ако и третият опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, президентът назначава служебно правителство.
Радев с изненадващо решение за третия мандат
© Булфото
Още по темата
/
Още от категорията
/
Слави Трифонов: Никоя друга партия не може да ни нарежда да приемаме глупави закони или да ни казва как да гласуваме
14.01
Бившият депутат от "Величие" Николай Марков: На онези, които обиждаха, унижаваха и заклеймяваха Слави, ще кажа само едно
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Годишна инфлация била 5%
11:51
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.