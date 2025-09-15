ЗАРЕЖДАНЕ...
|Радев сезира компетентните органи след сигнали за нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот
По време на срещата бяха обсъдени журналистически разследвания, в които се изнасят данни за множество нарушения и злоупотреби в завода.
В резултат на предоставената информация президентската институция ще внесе сигнали в компетентните органи.
