Румен Радев във Facebook.
Коментарът му идва след вчерашното окончателното приемане в пленарна зала на измененията в Изборния кодекс за намаляване на броя на секциите в страни извън Европейския съюз (ЕС).
"Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията. И заедно ще го направим", допълни още Радев.
Радев след промените в ИК: Това е поредна стъпка в опитите на политическото статукво да запази властта си
