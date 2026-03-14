Румен Радев, които днес беше в Кюстендил.
Публикуваме думите му без редакторска намеса:
Несъстоятелно е точно Бойко Борисов да говори за предателства, след като самият той предаде не само своята партия, а и цяла България в ръцете на Пеевски. Що се отнася до договора с "Боташ“, благодаря на министър Трайков, който макар и от дистанцията на времето, осъзна и призна за добрата идея и възможните ползи от този договор. Въпросът е той да се използва.
Лидерска битка се води от девет години и това е битката за освобождаване на България от олигархичния управленски модел, който докара страната ни до последно място във всички европейски класации. Тази олигархия се е просмукала на всички нива на държавния апарат. Тя не само ограбва публичния ресурс, тя притиска и рекетира бизнеса и нашата задача е всички заедно да разградим този порочен модел.
Листите на "Прогресивна България“ ще бъдат регистрирани в законоустановения срок. Ще бъде обявена и нашата политическа платформа и подробна програма с ясна насока за демонтаж на олигархичния модел и на корупционните практики, за много ясна посока към ускорено, устойчиво развитие на България, оздравяване на институциите, гаранция за мира и за възможностите на всеки български гражданин за истински европейски доходи и свободно развитие и живот в нашата родина.
Радев за "Боташ": Благодаря на министър Трайков
