ЗАРЕЖДАНЕ...
Радев за коалиционния съвет: Нека дойде понеделник! Нещата се менят с часове!
©
"Нека дойде понеделник, виждате, че нещата се менят с часове", заяви Румен Радев пред журналисти.
В Смолян той посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок, возейки се в собствената си кола, вместо в бронирана на НСО.
Той бе придружен от съпругата си Десислава Радева.
Още по темата
/
Страхил Делийски: Засега нещата ще се решат с изпускане на парата, по-голяма динамика очакваме напролет
19.10
Трайчо Трайков: По-скоро кабинетът ще бъде преформатиран, моментът е по-особен заради първия бюджет в евро
16.10
Още от категорията
/
Даниел Вълчев: Да допуснеш едновременно да има и наводнение, и безводие – трябва да се изучава някъде
19.10
Нинова: Проблемът с водата се разраства най-много в районите, където се хвърлят най-много пари
19.10
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
18.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Николай Попов: В експертизата са заложени "капани", които могат д...
20:52 / 19.10.2025
Цветлин Йовчев: Постъпката на Радев е детинска!
20:52 / 19.10.2025
Калайджиев: Пазарът е горещ и много хора купуват сякаш имотите ще...
17:48 / 19.10.2025
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с ...
17:49 / 19.10.2025
Почина Магдалена Ташева
17:48 / 19.10.2025
Учени от СУ откриха: Топлата вода в домовете ни може да е скрита ...
17:50 / 19.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.