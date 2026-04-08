Българското правителство открито поде кампания срещу предстоящите избори

с изпратеното официално искане до Брюксел да ни се окаже помощ, да се

следи за "външни хибридни атаки“ и да се помисли как да бъдат профилактирани нашите избори. Затова работят и определени политически партии. Това заяви президентът (2017-2026 г.) и лидер на коалиция "Прогресивна България" Румен Радев на среща с граждани в Самоков.

ФОКУС припомня, че България поиска помощ от Европейския съюз, за да се противопостави на евентуална руска намеса преди предстоящите парламентарни избори.

Радев подчерта, че сглобкаджиите, които съсипаха конституцията и ни лишиха от референдума за еврото, "сега се готвят да ни отнемат и изборите".

"Тези, които изпразниха джобовете ни, сега посягат и към демократичните ни права, защото знаят, че ще бъдат победени на тези избори и отсега подготвят тяхното опорочаване и го правят даже открито", посочи лидерът на "Прогресивна България“.

Той отбеляза, че служебното правителство и определени политици се опитват да направят аналог с т.нар. румънски сценарий, при който изборите бяха отменени.

"Затова ни трябва пълна мобилизация, за да изхвърлим наглеците, да защитим гласа си, да защитим изборите и да застанем като достойно общество. Само и единствено България и българите могат да решават кой да управлява нашия общ дом", подчерта Румен Радев.

По думите му огромен проблем пред обществото ни е и че през изминалите

години управляващите така и не посмяха да отстояват нашите национални

интереси и не спряха да крадат. Това са и причините за вълната от негодувание, която залива България през последните години и за очакването на хората за реална промяна.

"Всички виждат, че в много отношения страната ни върви назад", вместо напред, отбеляза Румен Радев и открои целта на "Прогресивна България“ да "изхвърли от властта порочния, олигархичен и сглобкаджийски модел на управление, като му отреже достъпа до публичните ресурси".

"Трябва да спрем кражбите, защото в момента, в който те имат достъп до

публични ресурси, веднага започват да присвояват. Това е изключително важно, за да възстановим справедливостта и да отпушим предприемчивостта на българина. Защото, няма как да имаме истинска социална държава, ако общественият ресурс изтича към партийни каси и частни чували. Няма как да имаме справедливост, ако няма отговорност за порочните действия", подчерта още лидерът на "Прогресивна България"