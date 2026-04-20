Както Burgas24.bg съобщи, вече са ясни финалните резултати от проведените вчера парламентарни избори. При 100% обработени протоколи пет формации минават 4-процентовата бариера.
"Прогресивна България“ печели изборите с 1 444 924 гласа или 44,594% от вота. Втори са ГЕРБ – СДС с 13,387% от гласовете. Трети са ПП – ДБ с 12,618%, следвани от ДПС с 7,120%. "Възраждане“ събират 4,257%.
Ето и разпределението по мандати:
"Прогресивна България" - 131 депутати
ГЕРБ-СДС - 39
"Продължаваме промяната - Демократична България" - 37
ДПС - 21
"Възраждане" – 12.
Под 4-процентовата бариера останаха МЕЧ с 3,225%, "Величие“ с 3,104%, БСП – ОЛ с 3,017%, "Сияние“ с 2,887% и АПС с 1,567%. Останалите партии и коалиции не успяват да съберат 1%.
Всичко за предсрочния вот четете тук!
