Ние от МЕЧ приемаме действието на Желязков като провокация гражданите спрямо това, което те заявиха на площада, и отмъщение. Думи като - "Лидерите на опозицията са ще са виновни за напрежението след нова година", не може да са думи на премиер. Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев, предаде репортер на"Гласът на улицата не е бил толкова оглушителен от десетилетия. Правителството не беше свалено от опозицията, а от българското общество, което излезе по улицата на България. Гражданите очаква да има избори да се излъчи мнозинство, което да остави Пеевски и Борисов извън управление", заяви той.