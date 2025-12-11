Радостин Василев: Приемаме действието на Желязков като провокация и отмъщение спрямо гражданите
"Гласът на улицата не е бил толкова оглушителен от десетилетия. Правителството не беше свалено от опозицията, а от българското общество, което излезе по улицата на България. Гражданите очаква да има избори да се излъчи мнозинство, което да остави Пеевски и Борисов извън управление", заяви той.
