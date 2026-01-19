Румен Радев на политическия терен! Възприемаме партията му като възможен съюзник. Това написа лидерът на МЕЧ Радостин Василев на фона на политическите реакции след като президентът обяви, че подава оставка.
"Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения!
За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично! Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции. Няма време за губене, време е за мъже", заключи той.
Стамат89
преди 59 мин.
И тоз като външния министър - без да го питат подава дупе
Neka da e lqto
преди 1 ч. и 7 мин.
Ко каза бе пумаклък?
