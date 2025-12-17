Радостин Василев, който по-рано днес влезе в директен физически сблъскът с депутата от ''ДПС-Ново Начало" Гюнай Далоолу, предаде репортер на ФОКУС.
Василев отказа да сподели какви са били точните обиди, защото са "прекалено нелицеприятни''.
"Предполагам, че се е припознал в мое интервю, в което казвам, че такива, които не говорят български са дюнерджии и дойде да ми търси сметка", каза той.
"Добре, че не влезна десният, че още щеше да спи", каза лидерът на МЕЧ и допълни, че те винаги са били хора на действията.
На въпрос дали това е подходящо поведение за народен представител, Василев отговори:
"А този депутат подходящ ли е да бъде в Народно събрание? Той е избран с купени цигански гласове. Всякакви методи срещу Пеевски и наглостта им са позволени".
Радостин Василев обясни за боя в пленарна зала
