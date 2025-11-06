Сподели close
Решили сме да сезираме Англия и САЩ, за да бъдат наложени санкции по "Магнитски" на Бойко Борисов. Това заяви пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Като основания за това Василев изтъква, че в два поредни дни Борисов признава, че е лобирал за премахването на санкциите на Пеевски.

"В закона пише, че който препятства лице, наказано по този закон, включително физическо или юридическо лице, се наказва с наказанията, предвидени в него", каза Василев. С действията си и лобирането Борисов е съучастник в прикриване на корупция", каза още Василев.