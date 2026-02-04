Рая Назарян пред Рая Назарян. Така лидерът на МЕЧ Радостин Василев коментира вчерашното предложение на ГЕРБ-СДС към президента Илияна Йотова за избор на нов председател на Народното събрание, за да има още един кандидат за служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС.
"Ако те са си намислили примерно Лъчо Мозъка да стане служебен премиер, или Пламен Тачев от Плевен, който си купува 5000-6000 гласа на избори, или Христинка от село от ИТН, която никога няма да я чуете да се изказва, да го кажат", заяви Василев.
От МЕЧ поискаха изслушване на енергийния министър в оставка Жечо Станков за завишаване сметките на тока като точка първа за 5 февруари, но предложението не мина.
"Кого да попита парламентът, няма кого, това е изпълнителната власт, тя се отчита пред законодателната, това е ролята на парламента. Българските граждани трябва да знаят - ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", Тошко Йорданов и БСП не позволиха да чуем защо сметките са двойни", каза още той.
Василев отбеляза, че има стотици сигнали на граждани за сметките за този месец, че от 100 лева са станали 100 евро и от 200 лева- 200 евро.
"Искаме изслушване на министъра, за да обясни при положение, че няма промяна в цената на тока от КЕВР, защо толкова са се повишили цените?", заяви Василев.
