"Райнметал": През 2027-а година ще бъдат произведени първите продукти
"За строителството са планирани от 12 до 14 месеца, така че през 2027-а година ще бъдат произведени и първите продукти". Това отговори на въпрос на кореспондента на NOVA в Германия Натали Пашева главният изпълнителен директор на "Райнметал“ Армин Папергер, който се срещна с чуждестранни журналисти.
"В България ще построим завод за боеприпаси за артилерията, както и за други видове боеприпаси - например за барут. Така че България ще бъде много широко обхваната от наша страна. Вярваме, че с това ще можем да създадем работни места за няколко хиляди души по цялата верига, че ще изградим един високотехнологичен център в България и подобно на Германия след старта. Тоест първо трябва да започнем, разбира се, и винаги правим така, че сградите да продължат да принадлежат на държавата, защото това е национална сигурност. Искаме подобно на Германия - между дванадесет и четиринадесет месеца след старта – а той ще бъде през пролетта според сегашния план – да сме готови. Това означава, че фазата на строителство е през 2026 г. Така че през първото до второто тримесечие на 2027 г. ще бъдем в състояние да произведем първите продукти в областта на артилерийското производство", обясни главният изпълнителен директор на "Райнметал“.
