ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Райският газ и парализата: За кошмара да проиграеш здравето си за 10 секунди удоволствие
Името му е Жан-Люк да Силва, но в социалните мрежи е известен повече като Дади ла Сите. Инфлуенсърът е един от най-големите критици на райския газ във Франция, след като сам е пострадал от него, предава БНТ.
"Виждал съм мои приятели да приемат до 6 кутии на ден. Аз използвах само една или две на седмица. И никога не съм си мислил, че това ще ме доведе до парализа", споделя Жан-Люк да Силва, влогър.
Парализата на крайниците му продължава 25 дни. Но след като изчезва Жан-Люк си дава сметка, че трябва да предупреди възможно най-много хора да не посягат към райския газ.
"10 секунди удоволствие и после нищо - кара те да искаш още един флакон и още един, и още един. И после започваш да купуваш цели кутии и се пристрастяваш", коментира Жан-Люк да Силва, влогър.
Във Франция продажбата на райски газ на непълнолетни е забранена. Но въпреки това всяка седмица лекари от спешните отделения съобщават за случаи на пострадали на възраст между 15 и 25 години.
Измамното удоволствие праща хората в инвалидни колички, отнема им контрола върху основни жизнени функции, предизвиква проблеми с паметта и равновесието.
Законопроект за пълна забрана на продажбата на азотен оксид на физически лица беше гласуван в Националното събрание миналия януари. Предстои той да бъде разгледан и от Сената - горната камара на френския парламент.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 62
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Затварят за движение част от ул. "Конт Андрованти"
05:00 / 09.08.2025
Марио Бакалов остана разочарован от поръчка на цветя, но истината...
22:53 / 08.08.2025
Кредитен консултант: В никакъв случай не теглете кредити
21:29 / 08.08.2025
Камионът, убил Сияна, е бил неравномерно натоварен
20:51 / 08.08.2025
Предадоха на съд обвиняем за престъпление по служба по случая "Зл...
19:41 / 08.08.2025
Пилот на Ryanair свали в София дете с инвалидна количка
19:42 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Преди 87 години официално откриват тази емблематична за Бургас сграда
12:12 / 07.08.2025
Коли полетяха в нива до АМ "Тракия"! Деца и жена са в болница!
14:23 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета