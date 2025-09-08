Новини
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
17:08
©
Нивото на язовир "Йовковци“ е спаднало драстично, това се вижда от кадри с дрон.

Йовковци е името на един от най-големите по площ язовири на територията на Република България.

Изграден е на река Веселина близо до град Елена, на територията на община Елена и обслужва нуждите от питейна вода на около 250 000 души в област Велико Търново и съседни области. Общият му обем е 92 179 000 m³. Главен проектант е инж. Петър Левордашки от НИППИЕС “Енергопроект".

Язовирът е кръстен на едно от разрушените при построяването му села, което сега се намира под водата. Строителството му започва през март 1968 г., а на 27 декември 1977 г. започва неговото завиряване.

Първото пускане на вода от язовира е на 25 април 1979 г. През 1981-1982 г. се осъществява пускът на хидровъзел "Йовковци“ на два етапа.








