Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Автор: Екип Burgas24.bg 11:56Коментари (0)66
Законопроектът, който предвиждаше ограничаване на количеството домашно произведена ракия и въвеждаше изискването тя да се прави само от отгледани от производителя плодове, беше оттеглен от Министерството на земеделието. 

"Тези текстове директно забраняваха хората да си купят суровина и да си направят вино или ракия. Не всеки има възможност да гледа собствено лозе. Тези нови промени казваха:

 "Вие повече не може да правите вино, ако нямате собствено лозе". Текстовете забраняваха и на малките производители свободната продажба на пазара", заяви Петко Събев от Национално сдружение "Българска домашна ракия" в "България сутрин".

Мотивът и логиката са, че голяма част от това, което се продава, се превръща в нерегламентиран алкохол, посочи Събев за Bulgaria ON AIR.

"По тази логика утре трябва да забраним автомобилите, защото някой може да направи нарушение. Върнаха закона за обществено обсъждане и остана старата ситуация, която от 2007 г. не е равноправна с европейските правила. Те имат категория "малък производител", която я няма у нас. Според тях такъв е всеки, който произвежда 1000 л абсолютен алкохол или 2500 л ракия", допълни той.

По думите му за винарите също има категория "малък производител" до 10 000 л.

"Малък производител при нас е до 100 000 л. Има контрабанда, но тя не е от малките хора. През 2020 г. България беше приета в параграф на директива, в който се казва, че продължаваме да събираме такси за лични нужди. Всички страни се обединиха да отпадне акциза за лични нужди без продажба и накрая са подчертали, че България не се възползва от този параграф", коментира Събев.

Той обясни, че можем да правим колкото искаме алкохол, като първите 30 кг са с намалена ставка.

"Сега, когато отидем в обекта за дестилиране, попълваме декларация, че продукцията е наша. Но никога не се следи. Ако един точен спиртомер струва до 80 лв., то в момента вече се продават над 800 лв., защото само те отговарят на клас за точност. Убиваме производителите си. В България няма малък производител на роден алкохол. Ние сме единствените, при които е забранено", изтъкна Събев.








