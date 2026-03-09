Ралица Асенова, майката на Николай Златков, единият от убитите при Петрохан-Околчица, сподели трогателна публикация в социалните мрежи, в която разказва за Дечо Василев – друг от намерилите смъртта си."Дечо! Кой беше Дечо… Най-скромният, най-срамежливият и най-благият човек, когото съм срещала“, пише Асенова. Тя споделя, че първата им среща й е останала почти неясна, но усещането е било, че винаги го е познавала.Дечо Василев е описан като човек, който не търси внимание, но винаги е усмихнат и зает с работа. Освен че е бил счетоводител и собственик на счетоводна фирма, той е имал и изключителен талант за творческо изразяване чрез керамика. "Всички, които са ходили в хижата, са виждали неговите невероятни чаши. Докато пиеш чай от тях, сякаш се пренасяш във вълшебната история на гората“, споделя Асенова.Майката на Николай разказва и за специален разговор между нея и сина ѝ за Дечо:"Дечо е най-добрият ми учител по скромност и щедрост. Този човек никога няма нужда от нищо, а за всички нас ръси с пълни шепи.“Асeнова описва многократните прояви на доброта на Дечо – винаги готов да помогне и никога да не се натрапва. Споделя и личен момент, в който му подарява картина, за да отбележи благодарността си. "Никога няма да забравя изненадата и щастието в очите му, когато разопакова картината. Погледът му вече не беше на скромния Дечо, а на творец към друг творец“, разказва тя.В отговор Дечо ѝ подарява глинена фигурка на майка мечка с малко мече – символ на защитата и грижата, които демонстрирал към Николай и неговото семейство. "Всеки път, когато погледна майката мечка, дори когато нямам вече сили…някак успявам отново да се изправя и да продължа“, признава Асенова.В публикацията си тя завършва с благодарност:"Благодаря ти, Дечо, че със своя пример учеше сина ми на скромност и щедрост. Че го обичаше безусловно. Благодаря ти, че те имаше в моя живот. Винаги ще имаш специално място в сърцето ми.“Трагедията на "Петрохан“ остави дълбока следа в семействата на загиналите, но споменът за Дечо Василев и неговата доброта остава жив в сърцата на близките му.