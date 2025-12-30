Равносметката: През 2025 година учителите развиват уменията си
По Националната програма на МОН "Квалификация на педагогическите специалисти“ са организирани общо 76 такива обучения, в които преподаватели споделят и предават на практика опита и уменията си на свои колеги.
Квалификацията на учителите е един от основните фактори за подобряването на качеството и ефективността на образованието и обучението.
