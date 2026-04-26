Служебното правителство оставя добро наследство и задава висок стандарт за прозрачно и отговорно управление. Това заяви пред журналисти служебният премиер Андрей Гюров в равносметка за постигнатите резултати и очакванията към бъдещата редовна власт в навечерието на свикването на 52-рото Народно събрание, информира Plovdiv24.bg.

Оценка за управлението и изборния процес

Според Гюров най-обективният критерий за работата на кабинета е оценката на гражданите и международните наблюдатели. Той акцентира върху успешното провеждане на последните парламентарни избори, които бяха определени от външните партньори като едни от най-добре организираните и честни в новата история на страната.

Законодателни приоритети

Кабинетът вече е внесъл в парламента пакет от ключови законодателни мерки. Гюров изрази очакване депутатите да ги приемат в кратък срок след конституирането на новия парламент. Тези реформи се считат за критични не само за напредъка на България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), но и за цялостното оздравяване на държавната система.

Финансова стабилност и бюджетна политика

По отношение на държавната хазна, премиерът припомни, че страната все още функционира в условията на удължен бюджет, което е наследство от политиките на предходния кабинет. Гюров подчерта, че неотложна задача пред новото редовно правителство е приемането на бюджет, който да гарантира фискална дисциплина и да овладее дефицита.

В заключение той посочи, че през последните седмици служебната власт е предприела активни стъпки за оптимизиране на публичните разходи и възстановяване на средства, които са били неефективно изразходвани в миналото. Тези мерки целят да подсигурят финансовата устойчивост на държавата в преходния период.