Рая Назарян на отбелязването на 20 години от създаването на КЗД.
Рая Назарян посочи, че за изминалите години Комисията е натрупала огромен опит, изградила е авторитет на орган с международно признание, върнала е справедливостта за хиляди граждани. По думите й над 70% от жалбоподателите и сигналоподавателите избират и се доверяват да потърсят защита на правата си именно в специализирания орган - КЗД. "Поздравявам Ви за постигнатите високи резултати и вярвам, че и занапред няма да пестите усилията си, защото вашата работа е кауза, която се отстоява всеки ден и час", обърна се председателят на парламента към членовете и служителите на комисията.
"Вече две десетилетия Комисията е знак, и символ, и функция на държавата за един от най-важните национални приоритети - защита на гражданите от всякакви прояви на дискриминация", подчерта Назарян. Тя отбеляза, че в една европейска, демократична и правова държава, каквато е България, равното третиране на гражданите е в основата на успешното и проспериращо общество и това е мисията на Комисията за защита от дискриминация.
Според Рая Назарян българите винаги сме били и ще продължим да бъдем толерантен народ, който се отнася към различните с разбиране, приемане и подкрепа.
Рая Назарян: КЗД наложи в обществото разбирането, че всяка форма на дискриминация е недопустима и оскърбителна проява
©
Още от категорията
/
МОН доказа тормоз: Уволниха директора и учителката, докарали до самоубийство 18-годишен ученик
21:00
ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са циничен опит трагедията да бъде използвана за предизборна кампания
11:33
Денков: Бойко Рашков е единственият вътрешен министър, който успя да намали контролирания и купен вот в рисковите секции
09:22
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.