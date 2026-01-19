Рая Назарян.
По думите на председателят на Народното събрание ГЕРБ няма страх нито от Радев, нито от някой друг.
"Това е нормалната политическа ситуация - да има проекти с идеи, да печелят с убеждения и аргументи, добави тя.
Рая Назарян: В ГЕРБ нямаме страх от Радев. Всеки има право да се включи
©
Още по темата
/
Движение "Трети март" подаде документи за регистрация като политическа партия, припознаха президента Радев като техен неформален лидер
07.01
Още от категорията
/
Гуцанов: Адекватните пенсии трябва да са най-важната цел на всяка промяна в пенсионната система
15:08
Божидар Божанов: Поне една, а може би и две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент
11:33
Доц. Орманджиев: Към момента няма юридическа бариера пред кандидатурата за служебен премиер на Андрей Гюров
09:53
Георги Лозанов: Въпросът не е дали Радев ще излезе на политическата сцена, а кой ще застане срещу него
18.01
Експерти: Време е да си признаем, че мантрата за "щастливо детство без задължения" доведе до поколение, което не познава думата "отговорност"
18.01
Киселова: Дали ще има коалиция с политически проект - отговорът е еднозначен. И в двете си кампании Радев е бил подкрепян от БСП
18.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Анонимен
преди 1 ч. и 41 мин.
Напротив, вижда се от всички, че сте умрели от страх
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.