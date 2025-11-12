Разбиха ОПГ за фалшиви документи
Акцията е реализирана днес на територията на областите Велико Търново, Търговище и София. Полицейските действия са осъществени под надзора на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Образувано е досъдебно производство за престъпления по чл. 321, ал. 6 и чл. 308, ал. 2 от НК.
В хода на операцията по Закона за МВР са задържани двама мъже – на 45 и 49 години. Разследването обхваща изготвяне на официални документи, издавани от различни институции.
При проведените действия са претърсени шест имота и един автомобил. Намерени и иззети са компютърни устройства, принтери, мобилни телефони, както и множество копия и официални удостоверителни документи – свидетелства за регистрация на МПС, лични карти, нотариално заверени пълномощни, декларации и други.
Работата по документиране и доказване на цялостната престъпна дейност продължава.
