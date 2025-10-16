ЗАРЕЖДАНЕ...
Разбиха организирана престъпна група за контрабанда на китайски стоки
©
"В акцията участваха 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа, служители на НАП, а дейността им беше координирана от петима наблюдаващи прокурори от Софийска градска прокуратура. В рамките на акцията бяха проведени над 100 действия по разследване, сред които общи 90 претърсвания и изземвания на обекти, огледи на местопроизшествие и обиски на лица", допълни Петрова.
Тя поясни, че по време на дейностите са намерени огромен брой веществени доказателства, включително големи парични суми на обща стойност над 300 хиляди лева.
И допълни, че разследването датира от юли месец тази година, а периодът на дейността на групата е много голям - още от 2023 г.
"Операцията е изключителна по мащабите си - задържани са 24 лица", заяви заместник-директорът на ГДБОП, старши комисар Йордан Пешев.
"Подлежи на установяване на причинената в иска щета, но се смята ,че тя е от порядъка на над 30 млн. лева", каза прокурор Петрова.
"Организираната престъпна група се е занимавала с данъчни престъпления и контрабанда на китайски стоки. Схемата е така позната като "китайско карго", където чрез манипулиране на данъчни, митнически документи се избягва плащането на мито и ДДС", съобщи Пешев.
Още по темата
/
Сарафов и Митов разпоредиха спецоперация срещу киберпрестъпленията и разпространението на наркотици сред учениците
12.09
Голяма акция заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
12.08
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.