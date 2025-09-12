Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър 

© На 17 септември, от 18:00 часа, площадът на Разлог ще се опита да побере общата болка по загубата на 8-годишния Иван, ще отдаде почит на мечтателя, на доброто дете с приключенски характер, обичащ да прави добро, обичащ морето, вълните, небето...



Разлог ще се присъедини към неизмеримата болка и мъка на почернените родители за единственото им детенце.



"Вярваме, надяваме се, с любов към Иван“ – е тъжният вик на неговите родители, които организират почетното възпоменание с надежда - да не се забравя доброто дете и като общество да не допускаме безобразното погазване на правилата и създаване на предпоставки за тежки инциденти.



Родители са готови до край да активират институциите, от които зависи да живеем спокойно и без риск да се радваме на любимите атракциони за децата.



"Каним всички, съпричастни с болката по загубата на Иван, с болката на неговите родители, да се присъединят към почетното възпоменание в Разлог", допълват от общината.