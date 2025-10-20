ЗАРЕЖДАНЕ...
Разследване на ЕП срещу България: ЕС е дал 280 230 евро за ферма за миди в Черно море, която може да се окаже просто пясък
Текущото разследване се отнася до проект за иновативна ферма за култивирани черни миди (Mytilus galloprovincialis), финансирана по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020 г. и разположена в Черно море, югоизточно от нос Емине (община Несебър, област Бургас). Това съобщават от Европейската прокуратура.
Проектът за създаване на мидена ферма е одобрен през юли 2020 г. по споразумение за безвъзмездна финансова помощ с краен срок за завършване септември 2021 г. Фермата е започнала дейност през юли 2021 г. Като автор на технологичния проект е посочен експерт от Института по океанология във Варна, но разследването показва, че експертът нито го е изготвил, нито го е подписал. След искане за окончателно плащане, проверка на място, извършена през август 2021 г. от Държавен фонд "Земеделие“, установява несъответствия между декларираното и действителното изпълнение на проекта. Инспекторите идентифицират само четири гранични буя, маркиращи обекта, докато подводните съоръжения не могат да бъдат проверени поради липса на оборудване.
По искане на Европейската прокуратура, на 1 октомври 2025 г. е извършена инспекция на морското дъно – обхващаща площ от 240 000 квадратни метра – от следователи и водолази от Регионална дирекция "Гранична полиция“ – Бургас (Главна дирекция "Гранична полиция“), използващи както подводни, така и въздушни дронове. На определените координати са разположени три повърхностни буйове, докато един липсва. Буйовете не са били свързани помежду си. Подводните видеозаписи не разкриват доказателства за инфраструктура, свързана с ферма за миди, като въжета, вериги или тръби; на морското дъно е наблюдаван само пясък.
За изпълнението на проекта бенефициентът е получил сумата от 280 230 евро (548 075,16 лева), от които 210 160 евро (411 038,37 лева) от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а останалата част - от националния бюджет.
Разследването продължава, с подкрепата на Главна дирекция "Национална полиция“.
Всички засегнати лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани виновните си в компетентните български съдилища.
Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.
