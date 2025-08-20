ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разследващи на жестоко убийство в Първомай: Извършителят не е дал обяснение кой точно е искал да намушка
Припомняме, че в ранните часове на 18 август той е влязъл в дома на Димитрина, която се събужда от кучешкия лай. При отварянето на вратата, той я напада и нанася удар с нож във врата. Жената умира от кръвозагуба, а тялото ѝ е открито от сина ѝ, който веднага подава сигнал в полицията. Извършителят е на 21 години и е родом от Варна.
"Има иззети няколко оръжия, които наподобяват средството, с което е извършено убийството, тепърва ще се установява кое от тях е и има ли то връзка с убийството и раната“ обясни прокурор Минчев.
На въпрос дали се е признал за виновен наблюдавалият прокурор заяви, че извършителят се е признал за виновен от части. Мотивът бил личен. Предстои да му бъде направен и психопрофил и комплексни съдебно-психиатрични и психологически експертизи.
Няма данни за подаване сигнали срещу него от приятелката му, както и дали е била заплашвана. Извършителят на жестокото убийство не е криминално проявен.
Все още не е дал обяснение кой точно е искал да намушка във фаталната вечер.
Задържането му същия ден е станало от полицаи в София, като няма данни за оказване на съпротива. Бил е в стаята си в общежитието в Студентски град.
След като е напуснал местопроизшествието, отишъл е до колата си, която е паркирал в покрайнините на Първомай и е отпътувал за столицата преди да бъде заловен.
С постановление на наблюдаващия прокурор извършителят е задържан за 72 часа. Прокуратурата в Пловдив ще внесе искане в Окръжен съд Пловдив за взимане на най-тежката мярка за неотклонение постоянно задържане под стража.
