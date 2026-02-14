Образувано е досъдебно производство по случая с пожара, станал вчера в сградата на Окръжна следствена служба във Враца, съобщиха от полицията.В 10:30 часа в петък е получен сигнал от служител на Областно звено "Охрана", че след неправилно боравене с бързовар е повредено чуждо движимо имущество - собственост на следствената служба.Окръжният прокурор Владимир Сираков каза, че пожарът е причинил минимални щети. По думите на Сираков се е подпалила библиотека, върху която е бил оставен бързовара.Огънят е потушен веднага, но стаята е опушена. В помещението няма никакви документи на отдела, посочи окръжният прокурор.