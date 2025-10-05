ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Регионалният министър: Ако някой не е почистил деретата или не е предприел нужните мерки, трябва да има санкции
В ефира на bTV министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов изрази съболезнования към близките на загиналите и подчерта, че причините за трагедията ще бъдат разследвани.
"Причините трябва да се установят на всяка цена. Важно е да се изясни дали има човешка намеса и дали бедствието е могло да бъде избегнато“, заяви Иванов.
По думите му Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), Агенция "Пътна инфраструктура“ и "Български ВиК Холдинг“ вече извършват проверки на място.
Ще се установява не само мащабът на щетите, но и дали общините са изпълнили предписанията за премахване на незаконни постройки, допълни министърът.
Иванов уточни, че разрешенията за строеж и контролът върху тях са в компетенциите на общините. Той подчерта, че разследващите органи – прокуратурата и МВР – ще трябва да отговорят дали някой е "спечелил пари, за да си затвори очите“. Той напомни, че вече има три образувани досъдебни производства.
"Не е характерно за сезона да се случват такива климатични явления, но институциите трябва да са готови целогодишно за всякакви ситуации. Ако някой не е почистил деретата или не е предприел нужните мерки, трябва да има санкции“, каза Иванов.
Министърът коментира и ситуацията с непочистените пътища и тъмните тунели на АМ "Хемус“. Според него пътноподдържащите фирми са допуснали сериозни пропуски, въпреки че при предишни снеговалежи са се справили добре.
"Наложени са им максималните санкции по договорите. Няма да им бъде платено нищо за тази ситуация, а следващата стъпка е прекратяване на отношенията“, обясни Иванов.
Относно тъмните тунелите той уточни, че проблемът се дължи на сериозна авария в електропреносната мрежа и е в компетенциите на ЕРП дружеството в региона, а не на АПИ.
По думите му осветление вече осигурено с резервни генератори, но зрители сигнализират, че в тунелите все още е тъмно.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 37
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Десетки хора и тежка техника работят по почистването в "Елените"
13:18 / 05.10.2025
Трагедия на рали във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:35 / 05.10.2025
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не ...
13:35 / 05.10.2025
Кирил Петков и Божидар Божанов вече са подсъдими
13:37 / 05.10.2025
Проф. Мангъров: Препоръчвам на хората да се ваксинират, това спес...
13:37 / 05.10.2025
Масови измами в платформи за търговия, "Вайбър" съобщения прикрив...
13:12 / 05.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
21:39 / 03.10.2025
Владо Карамазов: Официално казвам: "Сбогом"
22:38 / 03.10.2025
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
13:53 / 04.10.2025
Къмпинг "Арапя" е под вода!
10:39 / 03.10.2025
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Емануела прибира 16 000 лв. от участие
23:31 / 03.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета