Ангелина Бонева, която участва в конференция, посветена на подпомагането на страните, граничещи с Украйна и Беларус.
Според Бонева Европейската комисия е обещала да помогне, за да може страната ни да усвои средствата. Служебният регионален министър обеща европейски средства да има, дори да няма нов държавен бюджет.
Ангелина Бонева смята, че липсата на комуникация е сред основните причини за освобождаването на председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Йордан Вълчев.
Ангелина Бонева, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството: “Липса на комуникация с мен като министър на регионалното развитие и благоустройството и определено липса на комуникация с гражданите по отношение на предстоящите празници. Организацията на трафика я поех на ръчно, днес ме замества друг заместник-министър, който също на ръчно е поел. Целта е българи и гърци да пътуват нормално в тези споделени дни, които предстоят на празници. Децата имат ваканции, не може точно сега да се правят ремонти, които не са одобрени от мен. Това трябваше да бъде комуникирано с мен. Това е основната причина това да се случи", каза министърът пред БНТ.
Регионалният министър: България не е усвоила нито едно евро от фонда за справедлив преход, а той възлиза на 600 млн. евро
© БНТ
Още от категорията
/
Европейският прокурор Теодора Георгиева: Няма конкретно обвинение, а само бланкетна форма за сериозно нарушение
22:10
Антон Станков: Пленумът на ВСС би трябвало да има правомощия да избере главен прокурор, но самите членове са решили, че не са компетентни
19:56
Министърът на транспорта: Летище "Васил Левски" София работи с пълен капацитет и без промяна в графика
16:17
Андрей Гюров към към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори
12:42
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.