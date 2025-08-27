ЗАРЕЖДАНЕ...
|Регионалният министър със спешни мерки за водната криза
По думите му краткосрочните мерки са най-важни. "Осигуряването на необходимите средства за рехабилитацията на водопроводната мрежа в град Плевен. По мнението на всички специалисти основната причина за липсата на достатъчно вода за града е изключително големите загуби от компрометирана водопроводна мрежа и търговски загуби - кражби на вода", допълни той.
Краткосрочните мерки, които министърът е разпоредил:
- Служители от ВиК-Пловдив да бъдат на терен в град Плевен, за да идентифицират местата, където е най-критична загубата на вода.
- Да бъдат разположени водоноски в кварталите - без значение в какъв режим се намират, за да има непрекъснато вода.
- Извършват се сондажи на места, които са определени като възможни за допълнителни количества, за да бъде запълнен недостигът - около 300 литра в секунда.
Желязков от своя страна посочи, че е поискал от министър Иванов график за всички дейности, които трябва да се изпълнят, с ясни срокове, източници на финансиране и отговорни институции.
