Река Язо излезе от коритото си в Разлог, три са критичните точки
Трите критични точки на територията на града са обезпечени с екипи, които следят водните нива и предприемат необходимите действия за ограничаване на риска за населението и инфраструктурата.
Тежка техника на Община Разлог е мобилизирана и в момента се извършват дейности по отклоняване на водата и овладяване на преливането, с цел реката да бъде контролирана преди вливането ѝ в градското корито.
На този етап не е получен сигнал за бедстващи хора и наводнени къщи.
Община Разлог призовава гражданите към спокойствие, да избягват придвижване в засегнатите райони и да следват указанията на компетентните органи.
При необходимост ще бъде предоставена допълнителна информация.
