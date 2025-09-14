Новини
Рекорден "Бургас Рън 2025" предстои днес в Бургас
Автор: Екип на Burgas24.bg 05:00
©
Над 630 души са потвърдили участието си в осмото издание на първия в страната бегачески фестивал "Бургас Рън“. С това настоящото състезание поставя рекорд в сравнение с предходните издания.

"Бургас Рън“ ще се проведе в неделя – 14 септември. Стартът ще бъде даден в 09:00 часа при КЦ "Морско казино“. Тази година маршрутите на бегачите са на две дистанции – 5 км и 10 км.

Маршрутът на бегачите на дистанция 5 км е следния: Приморски парк -  бул. "Богориди“ - ул. "Александровска“ -  бул. "Сан Стефано“ -  ул. "Константин Величков“ - ул. "24-ти пехотен черноморски полк“ – ул. "Поморийска“ – Приморски парк – КЦ "Морско казино“ - Финал

Маршрутът на бегачите на дистанция 10 км е следния: Приморски парк -  бул. "Богориди“ - ул. "Александровска“ -  бул. "Сан Стефано“ - бул. "Стефан Стамболов“ -  кръгово кръстовище при хотел "Мираж“ - бул. "Никола Петков“ - бул. "Димитър Димов“ -  "24 пехотен черноморски полк“ – ул. "Поморийска“ – Приморски парк - КЦ "Морско казино“ – Финал

Предвижда се по маршрута на трасето, включващо транспортни улици и булеварди, да има 30-минутно забавяне на движението на превозни средства в часовия диапазон от 08:30 – 11:00 ч. поради придвижването на колоната от състезатели.

Ще има забавяне и пренасочване на автобусите по линиите на градския транспорт, като ще бъдат предприети всички необходими мерки за навременно възстановяване на движението и безпрепятствено протичане на състезанието.

Във тази връзка се налага пълно затваряне за движение на ППС на ул. "Поморийска“, в участъка от ул. "24-ти пехотен черноморски полк“ до паркинга на Капани от 18:00 часа на 13.09.2025г. до 11:00 часа на 14.09.2025г. За целта ще бъде въведена временна организация, като молим водачите на автомобили за този период да освободят паркираните МПС от зоната за платено паркиране в участъка и паркинга.

Организаторите на "Бургас Рън“ и тази година са подготвили музикална изненада за участниците в инициативата. Още информация за "Бургас Рън“ ще откриете на фейсбук страницата на фестивала: https://www.facebook.com/BurgasRun








