ЗАРЕЖДАНЕ...
Рекорден брой кандидати за военнослужещи
©
Българската армия не може без специални сили. "Никой в света все още не си е позволил да се лиши от парашутния способ за инфилтриране на неговите сили. Ако наблюдаваме в момента войната в Украйна и има много гласове, че този способ е неприложим. Напротив, войната в Украйна ще свърши по един или друг начин и това, което ни чака най-вероятно, този способ ще се окаже много приложим. Затова нашите партньори по цял свят го практикуват и надграждат. Не виждам никакъв повод и причина ние да не го правим" - коментира генералът.
Новото във военното изкуство са технологиите, които пораждат и нови изисквания. Досега основното изискване е било служителите да могат да стрелят, да са физически здрави, да работят с всички типове комуникационни средства. Вече се изисква да работят с безпилотни системи, да са дигитално грамотни.
"Технологията е предимство и, ако ние не се възползваме от него, няма да сме актуални. Затова имаме много нови изисквания, което се отразява на подготовката ни и ние го правим всеки ден" - каза Бойков.
Има голям интерес към армията, въпреки недокомплекта във всички формирования. На обявения в момента конкурс за набиране на военнослужещи има рекордно много кандидати.
Командирът на СКСО предупреждава, че военните парашутисти минават през тежка подготовка, риск, но и много приключения. "Не всеки може да се похвали с това, че може буквално да лети като птица в небето. Чувството за свобода, което имаш във въздуха, чувството за приключения, за риск също е част от работата, което се надяваме да привлича към нас" - сподели бриг. ген. Бойков.
Подробности гледайте в прикаченото видео!
Още от категорията
/
Meteo Balkans: Внимание!
18.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.