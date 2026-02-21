Ремонт затваря летището в София, ето кога
Затварянето на аерогарата няма общо с разположените в последните дни военни американски самолети.
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
От Министерството на отбраната днес отново потвърдиха за "По света и у нас", че разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса.
На този етап няма потвърждение на твърденията, че американските самолети се струпват във връзка с напрежението покрай Иран.
Даскала1
преди 38 мин.
Чудесно! Летището да бъде затворено изобщо за граждански полети и всички военни самолети от Граф Игнатиево да бъдат прехвърлени там. Тракийци не са виновни за военолюбието на софиянци. Да си гледат военните самолети и да им се радват.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.