Ремонтират пътя, на който загина Сияна
Автор: ИА Фокус 12:52Коментари (0)172
©
Започва ремонт на пътния участък, където при катастрофа в края на март живота си загуби 12-годишната Сияна. Това е част от главния път Луковит - Плевен.

"Към момента в проекта са заложени 10 сантиметра изфрезоване на целия участък. Това е премахване на част от основния пласт, премахване на част от стария износващ пласт. 6 сантиметра ще се положи биндер и 4 сантиметра набита фракция тип Б-1, с която ще имаме по-добро сцепление и се характеризира като доста устойчива на доста тежко натоварване на участъка", каза пред БНТ инж. Венцислав Ангелов, директор на ОПУ-Плевен.

"Относно отговорните институции има дело, което в момента тече в Национална Следствена служба. Не е приключило. Приключило е делото само също водача. Аз съм сигурен, че ще има обвиняеми", коментира Николай Попов, баща на Сияна.

Ремонтират се общо 6 км, които са точно след Телиш в посока Луковит. Очаква се ремонтът да приключи най-късно до средата на месец октомври.



