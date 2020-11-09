Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ðåìîíòúò íà ìàãèñòðàëàòà ìåæäó Áåëîçåì è Îðèçîâî áèë áåçóïðå÷åí
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 19:34 / 09.11.2020Êîìåíòàðè (17)165
©
Ñòàíîâèùå íà Èíñòèòóòà çà ïúòíà áåçîïàñíîñò îòíîñíî èíñïåêöèÿòà íà åêñïåðòè îò Èíñòèòóòà âúâ âðúçêà ñ ðåìîíòà íà 12-êèëîìåòðîâèÿ ó÷àñòúê íà ÀÌ "Òðàêèÿ“ ìåæäó ï. â. "Áåëîçåì“ è ï. â. "Îðèçîâî“:

"Åêñïåðòè íà Èíñòèòóòà çà ïúòíà áåçîïàñíîñò íàïðàâèõà èíñïåêöèÿ íà ðåìîíòèðàíèÿ ó÷àñòúê îò êì 156+000, ñëåä ïúòåí âúçåë "Áåëîçåì“ äî êì 168+000 ïðåäè ï.â. "Îðèçîâî“ ïëàòíîòî â ïîñîêà "Ñîôèÿ – Áóðãàñ“.

Ïðè èíñïåêöèÿòà ñå óñòàíîâè, ÷å ïîëîæåíàòà ïúòíà íàñòèëêà å ñ ìíîãî äîáðè ïîêàçàòåëè íà ðàâíîñò è ïîäîáðåíî îòâîäíÿâàíå. Õîðèçîíòàëíàòà ìàðêèðîâêà îòãîâàðÿ íà íîðìàòèâíèòå èçèñêâàíèÿ çà ñâåòëîîòðàçèòåëíîñò. Îáîçîïàñèòåëíàòà ñèñòåìà çà ïúòèùàòà /ìàíòèíåëàòà/ ñúùî îòãîâàðÿ íà íîðìàòèâíèòå èçèñêâàíèÿ, êàòî â ðàçäåëèòåëíàòà èâèöà å  ïîñòàâåíà ÎÑÏ - H2/W7 , à íà áàíêåòà ÎÑÏ – N2/W2.

Â ìîìåíòà ïðîäúëæàâà äà ñå èçâúðøâàò ðåìîíòíè äåéíîñòè â ïëàòíîòî "Áóðãàñ-Ñîôèÿ“ â ñúùèÿ ó÷àñòúê. Äâèæåíèåòî å ïóñíàòî äâóïîñî÷íî â äÿñíîòî ðåìîíòèðàíî ïëàòíî, êàòî å èçãðàäåíà íåîáõîäèìàòà âðåìåííà ñèãíàëèçàöèÿ  çà îñèãóðÿâàíå áåçîïàñíîñòòà íà äâèæåíèåòî. Ïî âðåìå íà èíñïåêöèÿòà íå ñà êîíñòàòèðàíè íåðåäíîñòè íà âðåìåííàòà îðãàíèçàöèÿ íà äâèæåíèåòî. 

Ïðè íàïðàâåíèÿ îãëåä ñå êîíñòàòèðà, ÷å â íà÷àëîòî íà ðåìîíòèðàíèÿ ó÷àñòúê íÿìà èçãðàäåíî îòâîäíèòåëíî ñúîðúæåíèå ñ äúëæèíà îêîëî 300 ìåòðà. Ñëåä ïðîâåäåíà ðàáîòíà ñðåùà ñ ðúêîâîäñòâîòî íà äðóæåñòâî "Àâòîìàãèñòðàëè“ óñòàíîâèõìå, ÷å â ÷àñò îò òîçè ó÷àñòúê å ïðåäâèäåíî èçãðàæäàíå íà äðåíàæíà ñèñòåìà çà îòâîäíÿâàíå íà ïúòíàòà íàñòèëêà è çåìíîòî ëåãëî. Ïúòÿò å ïóñíàò ñ âðåìåííà îðãàíèçàöèÿ íà äâèæåíèåòî /ÂÎÄ/ çà îáëåê÷àâàíå íà òðàôèêà è ñòðîèòåëíî-ìîíòàæíèòå äåéíîñòè ïðîäúëæàâàò.

Åêñïåðòèòå íà Èíñòèòóòà çà ïúòíà áåçîïàñíîñò ñ÷èòàò, ÷å ïðè òàêà èçãðàäåíàòà ÂÎÄ íÿìà îïàñíîñò çà áåçîïàñíîñòòà íà äâèæåíèåòî".



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 352
09.11.2020 »
09.11.2020 »
06.11.2020 »
06.11.2020 »
05.11.2020 »
31.10.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/59 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Nako_1912
Íèùî íå ïèøåòå - äíåñ â Ïëîâäèâ, â ñïîðòíàòà çàëà èìà âîëåéáîëåí ìà÷ çà ñóïåðêóïàòà íà Áúëãàðèÿ.
ïðåäè 58 ìèí.
0
 
 
Àáå, îòãîðå ãî äîêàðâàò. Îáà÷å âèæòå ñëåä 1 ãîäèíà, ïàê ùå ñè ïèøåì. Çàïîìíèõòå ëè? Â êðàÿ íà ëÿòîòî.. Äåðóãè, êîëîâîçè, âúëíè, þôêà..
-2
 
 
Ñìåÿò ñå òåçè, êîèòî íå ñà ìèíàëè òàì ñëåä ðåìîíòà - íàèñòèíà áåçóïðå÷íî. Êàêòî è ðåìîíòà íà ïðåäèøíàòà îòñå÷êà - ñúâñåì íîâ ïîäõîä, òåìï, íà÷èí íà ðàáîòà, ñúîòâåòíî - ðåçóëòàò...îò èçâåñòíèòå íè íàì íà÷èíè íà ðåìîíò. Íàäÿâàì ñå îò òóê íàòàòúê òàêà äà áúäå.
0
 
 
Ãàç äî ëàìàðèíàòà íà òîïàëêàòà áóòàëàòà äà èñêàðàì îò íàòèñêàíå
+1
 
 
Ñëåä äâå ãîäèíè, äà íå çàïååòå äðóãà ïåñåí.
+1
 
 
Åååå Àéäå ñåãà -Íèùî âúâ Áúëãàðèÿ íÿìà áåçóïðå÷íî
+1
 
 
Çàïîìíåòå êàêâè ãëóïîñòè ïèøåòå- íà÷èíà íà ðåìîíò ïðåäïîëàãà, ÷å äî ãîäèíà- äâå ùå å ñúñ ñúùèÿ ðåëåô!
0
 
 
Ùå âèäèì ñëåä çèìàòà êîëêî ùå å
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ïðåìèåðúò íà Áúëãàðèÿ íå ìîæå äà ïðåáîðè êîðîíàâèðóñà
20:32 / 09.11.2020
Ó÷èëèùàòà ùå èìàò ïðàâî äà çàäúëæàâàò äåöàòà äà íîñÿò ìàñêè â ÷àñ...
19:51 / 09.11.2020
Ðàçìèðèöè â áåæàíñêèÿ ëàãåð â Õàðìàíëè!
19:34 / 09.11.2020
Îáèêíîâåí áúëãàðñêè ëåêàð: Ïñóâàòå íè êàòî êàðóöàðè! Îãîð÷åí ñúì!...
15:20 / 09.11.2020
ÀÏÈ: Â ðåìîíòà íà ÀÌ "Òðàêèÿ" ñà ïðåäâèäåíè âñè÷êè íåîáõîäèìè ìåð...
14:17 / 09.11.2020
Äîö. Âàñèëåâ: Àêî çà òðè ñåäìèöè ñå çàòâîðÿò ó÷èëèùàòà, ðåñòîðàíò...
12:34 / 09.11.2020

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Íîåìâðè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Âèæ îùå:
Ìàùàáíà àêöèÿ íà ïîëèöèÿòà â Áóðãàñêî! Èìà ìíîãî çàäúðæàíè!
13:45 / 07.11.2020
Ðåøàâàò çà äèñòàíöèîííîòî îáó÷åíèå íà âàæíà ñðåùà!
18:57 / 08.11.2020
Óæàñ â Áóðãàñ: Æåíà å îòêðèòà ìúðòâà
16:49 / 07.11.2020
Äèðåêòîðè îò Áóðãàñêî èñêàò äèñòàíöèîííî îáó÷åíèå è çà ó÷åíèöèòå îò ïåòè äî ñåäìè êëàñ
13:32 / 09.11.2020
Ãîëÿìà òðàãåäèÿ â ñåìåéñòâîòî íà Òîíè Äèìèòðîâà
12:10 / 07.11.2020
Ïèÿí ìúæ îò àéòîñêî ñåëî áåç êíèæêà ñå êà÷è íà ìîòîð áåç íîìåðà
09:07 / 09.11.2020
Íàïóê íà ïàíäåìèÿòà, ÿê êóïîí â ÷àëãîòåêà ðàçòúðñè "Ìåäåí ðóäíèê"
12:53 / 07.11.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Âîéíàòà â Ñèðèÿ
Èçãðàæäàíåòî íà ÀÌ "Òðàêèÿ"
×åðíîìîðåö â Òðåòà ëèãà, ñåçîí 2020-2021
Èçáîðè çà ïðåçèäåíò íà ÑÀÙ 2020 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: