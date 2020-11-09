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|Ðåìîíòúò íà ìàãèñòðàëàòà ìåæäó Áåëîçåì è Îðèçîâî áèë áåçóïðå÷åí
"Åêñïåðòè íà Èíñòèòóòà çà ïúòíà áåçîïàñíîñò íàïðàâèõà èíñïåêöèÿ íà ðåìîíòèðàíèÿ ó÷àñòúê îò êì 156+000, ñëåä ïúòåí âúçåë "Áåëîçåì“ äî êì 168+000 ïðåäè ï.â. "Îðèçîâî“ ïëàòíîòî â ïîñîêà "Ñîôèÿ – Áóðãàñ“.
Ïðè èíñïåêöèÿòà ñå óñòàíîâè, ÷å ïîëîæåíàòà ïúòíà íàñòèëêà å ñ ìíîãî äîáðè ïîêàçàòåëè íà ðàâíîñò è ïîäîáðåíî îòâîäíÿâàíå. Õîðèçîíòàëíàòà ìàðêèðîâêà îòãîâàðÿ íà íîðìàòèâíèòå èçèñêâàíèÿ çà ñâåòëîîòðàçèòåëíîñò. Îáîçîïàñèòåëíàòà ñèñòåìà çà ïúòèùàòà /ìàíòèíåëàòà/ ñúùî îòãîâàðÿ íà íîðìàòèâíèòå èçèñêâàíèÿ, êàòî â ðàçäåëèòåëíàòà èâèöà å ïîñòàâåíà ÎÑÏ - H2/W7 , à íà áàíêåòà ÎÑÏ – N2/W2.
Â ìîìåíòà ïðîäúëæàâà äà ñå èçâúðøâàò ðåìîíòíè äåéíîñòè â ïëàòíîòî "Áóðãàñ-Ñîôèÿ“ â ñúùèÿ ó÷àñòúê. Äâèæåíèåòî å ïóñíàòî äâóïîñî÷íî â äÿñíîòî ðåìîíòèðàíî ïëàòíî, êàòî å èçãðàäåíà íåîáõîäèìàòà âðåìåííà ñèãíàëèçàöèÿ çà îñèãóðÿâàíå áåçîïàñíîñòòà íà äâèæåíèåòî. Ïî âðåìå íà èíñïåêöèÿòà íå ñà êîíñòàòèðàíè íåðåäíîñòè íà âðåìåííàòà îðãàíèçàöèÿ íà äâèæåíèåòî.
Ïðè íàïðàâåíèÿ îãëåä ñå êîíñòàòèðà, ÷å â íà÷àëîòî íà ðåìîíòèðàíèÿ ó÷àñòúê íÿìà èçãðàäåíî îòâîäíèòåëíî ñúîðúæåíèå ñ äúëæèíà îêîëî 300 ìåòðà. Ñëåä ïðîâåäåíà ðàáîòíà ñðåùà ñ ðúêîâîäñòâîòî íà äðóæåñòâî "Àâòîìàãèñòðàëè“ óñòàíîâèõìå, ÷å â ÷àñò îò òîçè ó÷àñòúê å ïðåäâèäåíî èçãðàæäàíå íà äðåíàæíà ñèñòåìà çà îòâîäíÿâàíå íà ïúòíàòà íàñòèëêà è çåìíîòî ëåãëî. Ïúòÿò å ïóñíàò ñ âðåìåííà îðãàíèçàöèÿ íà äâèæåíèåòî /ÂÎÄ/ çà îáëåê÷àâàíå íà òðàôèêà è ñòðîèòåëíî-ìîíòàæíèòå äåéíîñòè ïðîäúëæàâàò.
Åêñïåðòèòå íà Èíñòèòóòà çà ïúòíà áåçîïàñíîñò ñ÷èòàò, ÷å ïðè òàêà èçãðàäåíàòà ÂÎÄ íÿìà îïàñíîñò çà áåçîïàñíîñòòà íà äâèæåíèåòî".
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Íèùî íå ïèøåòå - äíåñ â Ïëîâäèâ, â ñïîðòíàòà çàëà èìà âîëåéáîëåí ìà÷ çà ñóïåðêóïàòà íà Áúëãàðèÿ.
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20:32 / 09.11.2020
Ó÷èëèùàòà ùå èìàò ïðàâî äà çàäúëæàâàò äåöàòà äà íîñÿò ìàñêè â ÷àñ...
19:51 / 09.11.2020
Ðàçìèðèöè â áåæàíñêèÿ ëàãåð â Õàðìàíëè!
19:34 / 09.11.2020
Îáèêíîâåí áúëãàðñêè ëåêàð: Ïñóâàòå íè êàòî êàðóöàðè! Îãîð÷åí ñúì!...
15:20 / 09.11.2020
ÀÏÈ: Â ðåìîíòà íà ÀÌ "Òðàêèÿ" ñà ïðåäâèäåíè âñè÷êè íåîáõîäèìè ìåð...
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Äîö. Âàñèëåâ: Àêî çà òðè ñåäìèöè ñå çàòâîðÿò ó÷èëèùàòà, ðåñòîðàíò...
12:34 / 09.11.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Ìàùàáíà àêöèÿ íà ïîëèöèÿòà â Áóðãàñêî! Èìà ìíîãî çàäúðæàíè!
13:45 / 07.11.2020
Ðåøàâàò çà äèñòàíöèîííîòî îáó÷åíèå íà âàæíà ñðåùà!
18:57 / 08.11.2020
Óæàñ â Áóðãàñ: Æåíà å îòêðèòà ìúðòâà
16:49 / 07.11.2020
Ãîëÿìà òðàãåäèÿ â ñåìåéñòâîòî íà Òîíè Äèìèòðîâà
12:10 / 07.11.2020
Ïèÿí ìúæ îò àéòîñêî ñåëî áåç êíèæêà ñå êà÷è íà ìîòîð áåç íîìåðà
09:07 / 09.11.2020
Íàïóê íà ïàíäåìèÿòà, ÿê êóïîí â ÷àëãîòåêà ðàçòúðñè "Ìåäåí ðóäíèê"
12:53 / 07.11.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
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