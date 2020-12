Ресторантьоритe: Отворете ни поне за Коледа и Нова година

© , 21- , .



, , , , 3- , .



a oee aae e a oeaa aaee c eca ooeo oea ecoe.



oee e a oc aa caa ee a aae eea a oea oa oa, a ee e oaa a ocea ae eoacoc ecaa a aee acaae. e eo oa ca a-ce ec ca e a-co e a a ae ae ceo o. Ae e. aa ooec oa, aa ee a oaaae a aea, cee a a a 2020 . ca ece ac a ecaa a acaae a oee a aa ecoaa c. Ao cea oae e a ooe aeea oee e a oeca o aaa acoo, oa e ocea 2021 . a oae e aa o a.



ao ee ocea A aaa, a ecoaa cocee a oee a ee oeca, ao e ec e e aoe cc aoe. o eao e e ooeo a ao, ao oeae e a e a ce a a cooce. o aaa, oo ce a eaa a oa, a a a ee oe eceo caa c, oeo oaaa ecaeo a ae.



ca, e ee aca a e ce 21 ee, o A acoae ceo a aao cea a oecae a cocee a oe aee, a a ce ea aco a. Coe ac acoaa oo o caa a aaa oeee ecoaoe ee e aea a a e ae a 30 a co o oooa a eoa a aae o eoaa oa, a a oe ec a eo eo, oo ca ooe c e aoe aae.



A ca aeo, e e aeo a a ee oo a ecoaa oee aeea , oo oea e oa a ce oa o o ea coaa a, ao ce o aoe, aa cao a a. e acoae cee a a oooa cc co oea o aa aaa, a aaa a oee c oco. e e cae a a a aa coe o ce, eo oee ca eca e cao ceca, o o a.



aae ce a aaa oea, ao ce c, e ce aoe o oooa oe a a cooee a a ooaa, oo oca eaeo a e eo a ea ceo.