"Reuters" отрази новината, че държавния глава Румен Радев подава оставка.
"Българският президент Румен Радев заяви в понеделник, че ще подаде оставка, което засили спекулациите, че ще създаде собствена политическа партия и ще участва в предстоящите парламентарни избори, след като предишното правителство подаде оставка миналия месец. Радев, чийто мандат в до голяма степен церемониалния пост трябваше да продължи до януари 2027 г., каза, че ще внесе оставката си в Конституционния съд във вторник. Ако тя бъде приета, той ще бъде заменен от вицепрезидента Илияна Йотова до провеждането на президентските избори през ноември", пишат от международната агенция.
"Reuters" посочват, че Радев е изразявал скептицизъм относно присъединяването на България към еврозоната и е заемал позиции, близки до тези на Кремъл по отношение на войната в Украйна.
"С течение на времето обаче политическите му амбиции се разшириха и той отдавна намеква, че може да създаде собствена партия, за да внесе стабилност и да се бори с корупцията в една от най-бедните и най-корумпираните държави в Европейския съюз", се посочва в статията.
"Днешната политическа класа предаде надеждите на българите", каза той в реч. "Нуждаем се от нов обществен договор.“
Оставката идва на фона на политическа криза
"Решението на Радев да се оттегли, което в голяма степен беше очаквано в балканската страна, идва на фона на продължаваща с години политическа криза, при която България се насочва към осмите си парламентарни избори за четири години".
В статията на "Reuters" се посочва, че "раздробеният" парламент е довел до многобройни предсрочни избори, след които не успява да се излъчи трайно правителство.
"Предишното правителство издържа почти една година, докато протести срещу новия бюджет и масовата корупция не го принудиха да подаде оставка през декември. Очаква се избори да бъдат проведени през следващите месеци", се посочва в международната агенция.
"Междувременно Радев, бивш командир на военновъздушните сили, който беше избран за президент през 2016 г. и 2021 г., многократно беше принуден да назначава служебни правителства, което повиши публичния му профил и подхрани собствените му политически амбиции, казват анализатори и западни дипломати".
В статията се цитират и думи на Тихомир Безлов, старши сътрудник в Центъра за изследване на демокрацията в София:
"Радев е чакал възможността да се превърне в "спасител от хаоса".
Стабилна подкрепа, но вероятно без мнозинство
"Все пак анализаторите твърдят, че макар Радев да се радва на популярна подкрепа, е малко вероятно да спечели абсолютно мнозинство, ако създаде нова партия и се яви на избори".
Международната агенция представи и социологически проучвания.
"Национално социологическо проучване, публикувано миналата седмица от българската агенция Market Links, показва, че 44% от анкетираните имат доверие на Радев, срещу 34%, които не му вярват. Управляващият директор на Market Links Добромир Живков заяви, че Радев вероятно би получил между 20% и 35% от гласовете на парламентарни избори и ще трябва да търси коалиционен партньор, който може да бъде реформаторската коалиция ПП–ДБ"
"Много неща остават неясни. ПП–ДБ вероятно ще се чувстват неудобно от близките до Кремъл позиции на Радев срещу изпращането на военна помощ за Украйна, което той е наричал "обречено“. Скептицизмът му към въвеждането на еврото, към което България се присъедини на 1 януари, също може да се окаже сериозна пречка", пишат още от "Reuters".
