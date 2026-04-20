"Румен Радев изглежда се насочва към категорична победа на парламентарните избори в България, като новосъздадената му политическа формация "Прогресивна България“ ще събере между 44% и 46% от гласовете, според първите данни", пише Reuters в материал за вота у нас.

Оригиналното заглавие към материала е: "Проруският бивш президент на България се очертава да спечели изборите с огромно мнозинство".

"Този резултат го поставя на крачка от самостоятелно управление, но окончателното разпределение на местата ще зависи от това колко по-малки партии ще успеят да преминат избирателния праг от 4% и да си осигурят парламентарно представителство. Тези избори са осмите в рамките на едва пет години, което показва колко нестабилна е политическата обстановка в страната. Повтарящите се безизходни ситуации при съставянето на правителства засилиха атмосферата на умора в обществото, създавайки благоприятна почва за нови политически формации", уточняват британците.

Burgas24.bg. отбелязва, че при 68.34% от обработените протоколи - Румен Радев печели изборите с 44.48%.