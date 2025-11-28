Решението на компанията е факт от 27.11.2025 година.
Ако вече имате пари в лева във вашата сметка, тези левове остават и вие можете да ги използвате, плащайки с ПОС терминал, но не можете да ги изпращате на други потребители.
Когато искате да направите банков превод, за момента не е необходимо да имате сметка в евро — преводът става с автоматично превалутиране от сметката ви в лева. Можете да зададете единствено сума в евро, а Revolut ще ви покаже колко лева от левовата ви сметка са това.
Revolut ще преустанови сметките в лева, считано от 17 декември. От същата дата клиентите няма да могат да поддържат сметки в BGN, а съществуващите портфейли ще бъдат автоматично конвертирани в EUR по фиксирания обменен курс, установен от регламента на ЕС (1,95583 BGN за 1 €).
Revolut не позволява да правим банкови преводи в лева
©
Още по темата
/
Богомил Николов: Ако имате останали пари в лева, си ги вкарайте в сметката, по-лесно е и ще има по-малко рискове
11:58
При олигопол с четири банки, които държат 80% от кредитите, първото повишение на лихвите, ще доведе до загуба на клиенти
27.11
Имотите и еврозоната: Виждаш цена, която ти се струва много висока, след два дена искаш да видиш имота, но той вече е капариран
27.11
Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година
25.11
Плащане само в брой на Нова година: За определено време няма да работят ПОС терминалите и банкоматите
23.11
Още от категорията
/
Христо Ковачки в центъра на зеления преход на България, докато Аса Хътчинсън подчертава значението му за американското партньорство
27.11
Собственик на два ресторанта и мандра: Всеки месец внасям 120 000 лева под формата на данъци и осигуровки
27.11
Защо климатиците се превърнаха в "задължителен уред" за съвременния дом в България: отговарят от NiceMag.bg
27.11
Наш инвеститор милиони в един от най-големите финансови скандали в Европа за последното десетилетие
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.