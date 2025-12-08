Рибар за "Kairos": Турците с някакви влекачи, тъпър-тъпър оставят го тук, "аре България да се оправя"
Трудна евакуация
"Условията не бяха съвсем леки", уточни военният министър Атанас Запрянов.
"Дойде един хеликоптер, прибра 4 човека и се отиде. Вижте, корабът се движи. Пътува всеки ден и се движи надолу. Предпоставка за екологична криза. Не е добре закотвен, защото всички го наблюдаваме как всеки ден си сменя позицията. Което е трагично този случай, защото най-вероятно има запас от гориво и може да настъпи тежка екологична криза", коментира Митко Киров от Ахтопол пред BG on Air.
На борда вчера беше доставена храна, вода и генератор, тъй като на танкерът няма ток. Трима от екипажа ще останат на борда, защото така страната ни няма да има претенции срещу собствеността на кораба.
Евакуираните моряци са настанени в хотел.
"Знаете ли колко мазут има отдолу, вътре в него? Като излезе покрай морето, покрай брега и става страшно. Много страшно става - и плаж няма да има, и риба няма да има, и почиващи няма да има", убеден е рибарят Иван Демирев.
Чакат се отговори от Турция
Властите обмислят корабът да бъде изтеглен на безопасно място в пристанището в Бургас или Варна.
"Турците с някакви влекачи, тъпър-тъпър оставят го тук, "аре България да се оправя", гневи се рибарят Тодор Инджов.
"Надявам се турската страна да бъде открита и да сподели информация и екипажът да даде информация защо се е наложило да навлезе в български води", каза Запрянов.
От "Басейнова дирекция" са взели проба от водите между Созопол и Резово, за да се установи дали има замърсяване.
