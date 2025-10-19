ЗАРЕЖДАНЕ...
Рибата поскъпва: Най-висока е цената на калкана
© БНТ/Архив
Октомври месец местните рибарите хващат основно чернокоп, сафрид и зарган по Южното Черноморие. Тази година цените на повечето видове риба са с лев-два по-високи, в сравнение с миналата година, казват търговците.
На най-големия рибен пазар в Бургас хората вече се редят на опашка, за да си купят пресен улов. Но тази година някои видове есенна риба липсват, казват търговците.
"Актуалната есенна риба си е паламудът, който го няма тази година, чернокоп, сафрид, барбун и по-едрите риби калкан, лефер, който също е на по-висока цена, не е постоянен. Клиентите винаги са предпочитали чернокоп при нас. Тази година за жалост е в по-малки количества. Но и заради времето няма постоянство на рибата“, обясни пред bTV търговецът Петя Стаматова.
Заради по-малките количества улов, цените растат. При някои видове риба се наблюдава поскъпване от един до два лева, а при други разликата е осезаема, в сравнение с миналата година. "Миналата година имаше доста повече риба. Чернокопът миналата година беше 7-8 лв., тази година разликата му е 5 лв. - 7 лв. от миналата година досега“, допълни Петя Стаматова.
Най-висока остава цената на калкана - 30 лв./кг. Според повечето клиенти цените на морските риби са приемливи, а някои усещат по-високите цени.
