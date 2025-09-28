Риск от наводнения и свлачища! За 24 часа се очакват 80 литра на квадрат

© илюстративна Ухаа! Това е обстановката, от която България има нужда. Само да не се сбъднат очакваните валежи, защото, както писахме още преди няколко дни, на места ще има свлачища и локални наводнения. Това гласи прогнозата на Meteo Balkans.



За 24 часа се очаква да паднат над 80 л/кв.м в Рило-Родопската област и в изолирани планински райони. В останалата част на страната, валежите на много места ще бъдат около и над 30 л/кв.м.



Реките при тази обстановка ще увеличат обема си с над 100%, което ще повиши риска от наводнения.