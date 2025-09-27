Роден бизнесмен: Всички ме мислеха за луд

© bgonair Две хиляди марки - толкова е струвал първият GSM в България през 1995 година, когато е въведен първият GSM лиценз у нас. Това заяви Красимир Стойчев - бизнесменът, който въведе GSM-ите у нас.



"Всяко начало е много скъпо", каза Стойчев.



"Аз бях толкова самоуверен тогава и си мислех, че всичко ще е много лесно... Всички ме мислеха за луд", сподели бизнесменът пред Bulgaria ON AIR.



"Ако погледна от днешна гледна точка, в чисто аналогова ситуация в България да сложиш цифрова мрежа е било действително пълна лудост", разказа още Стойчев.