|Роден бизнесмен: Всички ме мислеха за луд
"Всяко начало е много скъпо", каза Стойчев.
"Аз бях толкова самоуверен тогава и си мислех, че всичко ще е много лесно... Всички ме мислеха за луд", сподели бизнесменът пред Bulgaria ON AIR.
"Ако погледна от днешна гледна точка, в чисто аналогова ситуация в България да сложиш цифрова мрежа е било действително пълна лудост", разказа още Стойчев.
