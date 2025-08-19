ЗАРЕЖДАНЕ...
|Родител: Математиката не е за всеки, в езиковите паралелки да се набляга само на основни неща, а чуждият език да бъде на преден план
"Разбира се, другите часове не бива да остават на заден план, трябва да се търси някакъв баланс", категорична е майката.
"Математиката, например, е доста сложна и не е за всеки и според мен в езиковите паралелки може да се набляга само на основни неща по математика, докато чуждият език трябва да бъде на преден план", предлага тя.
"Нали това е в крайна сметка и цялата идея за избора на паралелка- ученикът да избира приоритетните си предмети, като същевременно учи и другите предмети, просто в по-малък набор от часове", заключва жената.
