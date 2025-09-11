ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Родители пропищяха от малолетни в този наш град: Бият и унижават децата им
Родители разказаха пред NOVA, че всичко се случило около 21-21:30 часа.
"Нашите деца играят всяка вечер в този парк, който е пълен с деца. В един момент получих обаждане, че са бити и унижавани от други деца. Когато дойдохме – на място имаше полиция и други притеснени родители. Децата трепереха, на едно му течеше кръв от носа, друго беше с разбита устна. Бяха насинени", обясни баща на пострадало дете.
Малолетните, нанесли побоя, избягали. По думите на родителите те били доведени в местното РУ след 15-20 минути по-късно, а с тях имало и родител.
"Доколкото знаем едното момче, проявило агресията, след месец ще навърши 15 години. Другото е около 13-годишно. Разбрахме, че по-голямото момчето тренира бокс в местен спортен клуб", посочи мъжът.
По думите на родителя "не е било само бой" това, на което е бил подложен синът му.
"Унижавали са го. Него и други деца. Плюли са ги. Накарали са ги да си наведат главите напред на пейките и тогава са ги удряли", разказа той.
Според друг баща на потърпевшо дете - то е бито в централната част на града от същите младежи. Той беше категоричен, че агресията не е провокирана с нищо. Майка на друго бито дете подчерта, че не е имало видима причина за ескалацията.
Теодор Бочев от "Криминална полиция" заяви, че сигналът за бити деца в градския парк в Ботевград е получен на 9 септември в 21:55 часа. На място веднага се е отзовал патрул, който е бил най-близо, и е заварил шест деца, които са обяснили, че са бити. По думите му малко по-късно са установени и заподозрените за побоя. Те са на 12 и 14-годишна възраст и са докарани в РПУ-то.
"Те не са познати на полицията. Взети са им обяснения. Съдействат. Не мога да дам подробности, но мога да кажа, че агресията не е предизвикана от страна на другите деца", заяви Бочев.
И подчерта, че досъдебното производство е за хулиганство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Днес се навършват 30 години от едно от най-абсурдните събития в и...
09:14 / 11.09.2025
България регистрира 6,4 смъртни случая на 100 000 жители, вследст...
09:11 / 11.09.2025
Евродепутат: Черноморският регион е уязвим при смущения в навигац...
08:35 / 11.09.2025
Имате около 3 месеца, за да изчистите натрупан платен отпуск, в п...
08:55 / 11.09.2025
Почитаме видна светица! Имен ден празнуват хората с тези имена
08:33 / 11.09.2025
Какво време ни очаква днес?
08:49 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета