Родители се възмутиха
Уви, сигнал на множество родители до организацията "Антиспекула" показва, че цената за атракционите вече е 1 евро. Така само за няколко дни услугата поскъпна двойно и без обяснение.
Още по темата
/
Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна в евро. Глобите стигат до 200 000 лева!
07.01
Калоян за безплатното приложение за еврото, което създаде: Не се изисква регистрация, не се изисква телефон и име
07.01
Още от категорията
/
АПИ с апел към шофьорите
08:49
Интересен празник е днес
08:44
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Анонимен
преди 18 мин.
Ич да не ви пука ....лашкайте се без пари...пак става
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.