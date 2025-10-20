ЗАРЕЖДАНЕ...
Роднини на убитото в мола момче се събраха пред сградата на СДВР
© Фокус
Хората искат прозрачност при разследването на случая. Снимката е изпратена до редакцията от наши читатели.
"Фокус" припомня, че 15-годишният Краси беше намушкан в сърцето от свой връстник след свада в търговския център.
По думи на заместник–градския прокурор са иззети всички дрехи, оръжието също е иззето и предстоят експертизи. Лицето е задържано е за 72 часа, привлечен е като обвиняем от прокуратурата и предстои да се внесе искане за задържането му под стража.
Майката на убитото в столичен мол момче: Детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне
21:02
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейната, нито полицията
21:02
Празник е!
08:45
Вещото лице по делото: Николай Попов да чуе всичко, което говоря и в името на Сияна, да ми се извини
17.10
